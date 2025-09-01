Катя — успешный адвокат и лучшая в своем деле. Она идет на сделку с совестью и за крупную сумму помогает посадить невиновного человека. У знав о поступке Кати, ее сын сбегает из дома. Вместе с друзьями из спортивной секции он сам решает вершить правосудие. И теперь мать пускается на поиски сына, пытаясь все исправить.