Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
910
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Мой сын
Кино

Мой сын

Катя — успешный адвокат и лучшая в своем деле. Она идет на сделку с совестью и за крупную сумму помогает посадить невиновного человека. У знав о поступке Кати, ее сын сбегает из дома. Вместе с друзьями из спортивной секции он сам решает вершить правосудие. И теперь мать пускается на поиски сына, пытаясь все исправить.

Режиссёр
Вячеслав Клевцов
Актёры
Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Алексей Филимонов, Павел Табаков, Юрий Чурсин, Павел Чернышев, Яна Сексте, Егор Корешков, Алексей Онежен, Денис Зайнуллин, Юлия Хамитова
Продолж.
85 мин.
Премьера
6 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

