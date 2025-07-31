После трагических событий папа Миша с 12-летней дочкой Машей вынуждены временно уехать в деревню, в старый семейный дом. Миша пытается помочь дочке привыкнуть к новой жизни, но у Маши совсем другие планы, и деревенский быт ей не нравится. Все меняет загадочный случай в лесу. Во время прогулки Миша встречает дикого медведя и сам превращается в животное. Теперь Маше предстоит проявить храбрость, чтобы спасти отца от жадного браконьера, и смекалку, чтобы найти способ расколдовать Мишу и вернуть ему человеческий облик.