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Мой папа — медведь
Кино

Мой папа — медведь

После трагических событий папа Миша с 12-летней дочкой Машей вынуждены временно уехать в деревню, в старый семейный дом. Миша пытается помочь дочке привыкнуть к новой жизни, но у Маши совсем другие планы, и деревенский быт ей не нравится. Все меняет загадочный случай в лесу. Во время прогулки Миша встречает дикого медведя и сам превращается в животное. Теперь Маше предстоит проявить храбрость, чтобы спасти отца от жадного браконьера, и смекалку, чтобы найти способ расколдовать Мишу и вернуть ему человеческий облик.

Режиссёр
Максим Максимов
Актёры
Ева Смирнова, Борис Дергачев, Роман Курцын, Зоя Бербер, Андрей Пынзару, Александр Головин, Владислав Солодов, Ульяна Пашкевич
Премьера
2025-07-31 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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