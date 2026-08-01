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Мой папа — медведь 2

Повзрослевшая Маша решает устроить своему папе Мише личную жизнь, из-за чего папа ругается с дочерью, так как та сует нос не в свой вопрос. Маша, обидевшись на папу, сбегает в лес и оказывается там в компании с маленьким медвежонком, родителей-медведей которого похитили браконьеры. Начинаются приключения Маши, в ходе которых она понимает, как сложно быть родителем, а главное — как непросто воспитывать детей.

Страна
Россия
Режиссёр
Влад Богуш
Актёры
Ева Смирнова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Андрей Пынзару, Александр Головин, Софья Зайка, Дарья Мельникова
Продолж.
89 мин.
Премьера
3 сентября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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