Повзрослевшая Маша решает устроить своему папе Мише личную жизнь, из-за чего папа ругается с дочерью, так как та сует нос не в свой вопрос. Маша, обидевшись на папу, сбегает в лес и оказывается там в компании с маленьким медвежонком, родителей-медведей которого похитили браконьеры. Начинаются приключения Маши, в ходе которых она понимает, как сложно быть родителем, а главное — как непросто воспитывать детей.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Влад Богуш
- Актёры
- Ева Смирнова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Андрей Пынзару, Александр Головин, Софья Зайка, Дарья Мельникова
- Продолж.
- 89 мин.
- Премьера
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3 сентября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия