Повзрослевшая Маша решает устроить своему папе Мише личную жизнь, из-за чего папа ругается с дочерью, так как та сует нос не в свой вопрос. Маша, обидевшись на папу, сбегает в лес и оказывается там в компании с маленьким медвежонком, родителей-медведей которого похитили браконьеры. Начинаются приключения Маши, в ходе которых она понимает, как сложно быть родителем, а главное — как непросто воспитывать детей.