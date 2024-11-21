Мой любимый двортерьер

Активная и предприимчивая девочка Энни подбирает на улице очень умного и сообразительного пса. Энни придумывает «двортерьеру» кличку Коротышка, и они быстро становятся лучшими друзьями. Чтобы помочь родителям выкупить дом, Энни решает принять участие в международном дог-шоу и выиграть крупный денежный приз. Вот только есть одна проблема: Коротышка боится выступать на публике, а все участники чемпионата — породистые собаки с большим опытом и хотят помешать успеху безродного новичка. Смогут ли Энни и ее верный двортерьер преодолеть свои страхи и победить?
- Режиссёр
- Джон Шиди
- Актёры
- Джай Кортни, Селеста Барбер, Джоэл Джексон, Джек Томпсон, Сара Робертс, Дебора Мейлман, Мэтт Дей, Лили ЛаТорре, Райли Стайлз, Том Бадж, Женевьева Лемон
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2024-11-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение