Мой любимый двортерьер

Активная и предприимчивая девочка Энни подбирает на улице очень умного и сообразительного пса. Энни придумывает «двортерьеру» кличку Коротышка, и они быстро становятся лучшими друзьями. Чтобы помочь родителям выкупить дом, Энни решает принять участие в международном дог-шоу и выиграть крупный денежный приз. Вот только есть одна проблема: Коротышка боится выступать на публике, а все участники чемпионата — породистые собаки с большим опытом и хотят помешать успеху безродного новичка. Смогут ли Энни и ее верный двортерьер преодолеть свои страхи и победить?