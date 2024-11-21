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Мой любимый двортерьер

Активная и предприимчивая девочка Энни подбирает на улице очень умного и сообразительного пса. Энни придумывает «двортерьеру» кличку Коротышка, и они быстро становятся лучшими друзьями. Чтобы помочь родителям выкупить дом, Энни решает принять участие в международном дог-шоу и выиграть крупный денежный приз. Вот только есть одна проблема: Коротышка боится выступать на публике, а все участники чемпионата — породистые собаки с большим опытом и хотят помешать успеху безродного новичка. Смогут ли Энни и ее верный двортерьер преодолеть свои страхи и победить?

Режиссёр
Джон Шиди
Актёры
Джай Кортни, Селеста Барбер, Джоэл Джексон, Джек Томпсон, Сара Робертс, Дебора Мейлман, Мэтт Дей, Лили ЛаТорре, Райли Стайлз, Том Бадж, Женевьева Лемон
Продолж.
91 мин.
Премьера
2024-11-21 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение

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