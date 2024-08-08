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Мой дикий друг
Кино

Мой дикий друг

Семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе и живет со своей тетей Ниной в маленьком живописном городке. Мама Саши, известный ученый, на время своей очередной экспедиции привезла его сюда из Москвы. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисенка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисенком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать. С этого начинается трогательная и полная приключений история о дружбе, ответственности и справедливости.

Режиссёр
Анна Курбатова
Актёры
Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова
Премьера
2024-08-08 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение

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