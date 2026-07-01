Могильный ритуал. Зло вернулось

Жизнь Рахаю рушится из-за серии мистических несчастий. Потеряв мужа и сына, она боится новой встречи с нечистью. Шаманка, к которой Рахаю обращается за помощью, проводит магический ритуал, и дочка выживает. Но в чем заключается ритуал, выясняется только спустя семь лет. Мать платит за жизнь дочери жуткую цену — оказывается, Рахаю теперь управляет демон, которому нужно приносить кровавые жертвы в течение шести пятниц. Но самое страшное испытание ждет несчастную мать в зловещую ночь Суро…
- Страна
- Индонезия
- Режиссёр
- Дени Сапутра
- Актёры
- Аулия Сара, Агла Арталидия, Синди Нирмала, Шэрон Джовиан, Димас Адитья, Диас Ардиаван, Микдад Аддуси, Энче Багус, Фебри Ренси Сетиаван, Лиза Раминтен
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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30 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов