Могильный ритуал. Зло вернулось

Жизнь Рахаю рушится из-за серии мистических несчастий. Потеряв мужа и сына, она боится новой встречи с нечистью. Шаманка, к которой Рахаю обращается за помощью, проводит магический ритуал, и дочка выживает. Но в чем заключается ритуал, выясняется только спустя семь лет. Мать платит за жизнь дочери жуткую цену — оказывается, Рахаю теперь управляет демон, которому нужно приносить кровавые жертвы в течение шести пятниц. Но самое страшное испытание ждет несчастную мать в зловещую ночь Суро…