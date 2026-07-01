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Могильный ритуал. Зло вернулось
Кино

Могильный ритуал. Зло вернулось

Жизнь Рахаю рушится из-за серии мистических несчастий. Потеряв мужа и сына, она боится новой встречи с нечистью. Шаманка, к которой Рахаю обращается за помощью, проводит магический ритуал, и дочка выживает. Но в чем заключается ритуал, выясняется только спустя семь лет. Мать платит за жизнь дочери жуткую цену — оказывается, Рахаю теперь управляет демон, которому нужно приносить кровавые жертвы в течение шести пятниц. Но самое страшное испытание ждет несчастную мать в зловещую ночь Суро…

Страна
Индонезия
Режиссёр
Дени Сапутра
Актёры
Аулия Сара, Агла Арталидия, Синди Нирмала, Шэрон Джовиан, Димас Адитья, Диас Ардиаван, Микдад Аддуси, Энче Багус, Фебри Ренси Сетиаван, Лиза Раминтен
Продолж.
103 мин.
Премьера
30 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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