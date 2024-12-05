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Мое собачье дело

«Пять Звезд»

12:10
15:20
18:30

«Пять Звезд»

12:10
15:20
18:30

«Пять Звезд»

12:10
15:20
18:30

«Пять Звезд»

12:10
15:20
18:30

«Пять Звезд»

12:10
15:20
18:30

«Пять Звезд»

12:10
15:20
18:30

Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка, который постоянно попадает в нелепые ситуации. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей приютили пса, который прятался от новогодних салютов. Псу дали имя Степка. Вскоре после того, как внука забрали родители, Михаилу становится плохо. И теперь у Степки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь своему хозяину. Но сделать это не так-то просто, ведь никто из людей не знает собачьего языка. Единственный выход — найти Сережу, который, как кажется Степке, понимает его. И тогда четырехлапый герой отправляется на другой конец города навстречу невероятным приключениям.

Режиссёр
Александр Бабаев
Актёры
Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев, Анатолий Васильев, Юлия Сулес, Михаил Орлов, Александр Рудь, Виталий Евдокимов, Андрей Шутов, Ксения Крупенина, Денис Шиповских, Наталья Захаренкова
Премьера
2024-12-05 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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