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Modern Classic Strings: от Ригодона до танго
14 декабря в 17:00
Концерты

Modern Classic Strings: от Ригодона до танго

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

Дуэт Modern Classic Strings представляет собой редкое сочетание виолончели и классической гитары. Репертуар ансамбля включает в себя как классические произведения, так и джазовые композиции собственного аранжирования.

Виолончелист Николай Солонович — Заслуженный артист РФ, доцент Московской консерватории, артист Национального филармонического оркестра. Он работает в жанрах джаза, фьюжна и рока, исполняя и записывая произведения современных композиторов.

Гитаристка Елена Головина — лауреат многочисленных конкурсов, сотрудничающая с музыкантами Национального филармонического оркестра и известными зарубежными исполнителями. Ее переложения для камерных ансамблей с участием гитары исполняются музыкантами по всему миру.

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