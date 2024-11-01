Modern Classic Strings: от Ригодона до танго

Дуэт Modern Classic Strings представляет собой редкое сочетание виолончели и классической гитары. Репертуар ансамбля включает в себя как классические произведения, так и джазовые композиции собственного аранжирования.

Виолончелист Николай Солонович — Заслуженный артист РФ, доцент Московской консерватории, артист Национального филармонического оркестра. Он работает в жанрах джаза, фьюжна и рока, исполняя и записывая произведения современных композиторов.

Гитаристка Елена Головина — лауреат многочисленных конкурсов, сотрудничающая с музыкантами Национального филармонического оркестра и известными зарубежными исполнителями. Ее переложения для камерных ансамблей с участием гитары исполняются музыкантами по всему миру.