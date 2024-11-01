Моцарт. Реквием. РГСО, Рязанский камерный хор

Реквием Моцарта прозвучит в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Серея Оселкова, Рязанского камерного хора (художественный руководитель Алексей Ракин).

В концерте примут участие солисты: лауреат международных конкурсов Елена Логинова (сопрано), солистка Московского театра «Новая опера» им Е.В. Колобова Полина Шамаева (меццо-сопрано), солист Московского театра «Новая опера» им Е.В. Колобова Ярослав Абаимов (тенор) и солист Большого театра России Родион Паульс (бас).

Также в программе Симфония № 36 до мажор («Линцская»).

"Если Моцарт не написал Реквием, то человек, который его написал, был Моцартом" Людвиг ван Бетховен

Впервые Реквием Моцарта был исполнен в 1793 году в Вене как произведение графа Франца фон Вальзегга, любившего покупать чужие сочинения и выдавать их за свои. Заупокойная месса была нужна, чтобы почтить память его недавно умершей жены.

Сам Моцарт успел создать лишь некоторую часть партитуры Реквиема. Поэтому над завершением произведения по настоянию вдовы Моцарта, Констанцы, опасавшейся потери гонорара, трудился сначала композитор Йозеф Эйблер, а затем ученик Моцарта Франц Ксавер Зюсмайер. Вклад Зюсмайера в создание Реквиема был официально признан Констанцей спустя много десятилетий, в 1839 году. В итоге авторство Моцарта было восстановлено, невзирая на то, что граф фон Вальзегг требовал возместить ему «убытки».

До сих пор не утихает дискуссия вокруг вклада в эту работу Зюсмайера и Эйблера. Предпринимались попытки «реконструировать» партитуру, «очистить» ее и выявить истинные музыкальные замыслы Моцарта. Точкой в этих спорах могли бы послужить слова Бетховена: «Если Моцарт не написал Реквием, то человек, который его написал, был Моцартом».