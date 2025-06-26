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Мистер Робот
Кино

Мистер Робот

Недалекое будущее. Презентация робота новой модели от корпорации «К-Робот» заканчивается катастрофой. После инцидента Хан Тхэпхён, сотрудник службы по контролю за роботами, впадает в кому, чтобы очнуться в теле машины, которую собираются утилизировать. Он встречает девочку по имени Нана, которой угрожает ее дядя, стремящийся получить контроль над корпорацией. И теперь им вместе предстоит из этого выпутаться…

Режиссёр
Ли Дэ Хи
Продолж.
90 мин.
Премьера
2025-06-26 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Научная фантастика

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