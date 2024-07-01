«МИСТЕР ИКС» Имре КАЛЬМАНА (оригинальное название «ПРИНЦЕССА ЦИРКА») пожалуй, самая известная классическая оперетта!

Великосветская публика заинтригована появившейся новой цирковой звездой. Это таинственный артист, который никогда не снимает маски и выступает под псевдонимом Мистер Икс. По условиям контракта никто не должен видеть его лица. Молодая вдова, наследница огромного состояния — Теодора Вердье заинтересована личностью Мистера Икс и приходит в цирк только на его номер. Влюбленный в Теодору Барон де Кривильяк предлагает Теодоре выйти за него замуж и в который раз получает отказ. Расставшись с надеждой стать ее мужем барон решает отомстить ей, опозорив в глазах светского общества. Для этого он предлагает Мистеру Икс познакомиться с Теодорой под именем графа Анри де Шатонеф. Мистер Икс соглашается, он не может устоять перед искушением видеть любимую женщину и говорить с нею. На праздник за кулисами цирка Мистер Икс приходит без маски. Теодора не сводит глаз с Анри. План барона начинает осуществляться. Героев оперетты ждут головокружительные повороты судьбы и… как это принято в оперетте счастливый конец!!!

Продолжительность спектакля 2ч.30 мин. с одним антрактом. Режиссёры-постановщики заслуженный артист России Виктор Богаченко, заслуженный артист России Борис Борейко.