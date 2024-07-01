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Мистер Икс
1 ноября в 19:00
Театр

Мистер Икс

МКЦ

«МИСТЕР ИКС» Имре КАЛЬМАНА (оригинальное название «ПРИНЦЕССА ЦИРКА») пожалуй, самая известная классическая оперетта!

Великосветская публика заинтригована появившейся новой цирковой звездой. Это таинственный артист, который никогда не снимает маски и выступает под псевдонимом Мистер Икс. По условиям контракта никто не должен видеть его лица. Молодая вдова, наследница огромного состояния — Теодора Вердье заинтересована личностью Мистера Икс и приходит в цирк только на его номер. Влюбленный в Теодору Барон де Кривильяк предлагает Теодоре выйти за него замуж и в который раз получает отказ. Расставшись с надеждой стать ее мужем барон решает отомстить ей, опозорив в глазах светского общества. Для этого он предлагает Мистеру Икс познакомиться с Теодорой под именем графа Анри де Шатонеф. Мистер Икс соглашается, он не может устоять перед искушением видеть любимую женщину и говорить с нею. На праздник за кулисами цирка Мистер Икс приходит без маски. Теодора не сводит глаз с Анри. План барона начинает осуществляться. Героев оперетты ждут головокружительные повороты судьбы и… как это принято в оперетте счастливый конец!!!

Продолжительность спектакля 2ч.30 мин. с одним антрактом. Режиссёры-постановщики заслуженный артист России Виктор Богаченко, заслуженный артист России Борис Борейко.

Режиссёр
Виктор Богаченко, Борис Борейко
Возраст
12+
Жанры
Оперетта