Своей скоростью и мастерством Артём Кульвиц вошёл в историю как первый иллюзионист России, покоривший рекорд в жанре крупной иллюзии. Теперь он представляет новое шоу — «Мировые Иллюзии». Это захватывающее представление с увлекательным сюжетом, настоящий симбиоз волшебства, танца, музыки и красоты.
Зрителей ждёт невероятное путешествие в очаровывающую атмосферу таинства и поистине фееричное шоу.
12 БОЛЬШИХ ИЛЛЮЗИЙ из разных уголков планеты были собраны для шоу «Мировые Иллюзии», чтобы каждый зритель смог насладиться настоящим искусством, созданным с большой любовью и страстью к миру иллюзий.
Главные номера шоу неизменно вызывают у зрителей бурю восторженных откликов: Прохождение сквозь человека; Опасные прокалывания горящими пиками; Загадочное появление иллюзиониста в стеклянной колбе; Невероятные превращения, левитация, перемещения во времени и пространстве просто не могут оставить равнодушным.
И конечно, полное погружение в путешествие по фэнтезийным мирам, в которых разворачиваются события шоу:
- Сможем побывать в старинной мастерской волшебника, в которой создаются настоящие чудеса
- Отправимся в зазеркалье за самым необычным белым кроликом
- Попадем в настоящий мир сладостей и их сладких страстей
- И приоткроем дверь в будущее.
Абсолютно каждый, и взрослый, и ребëнок окунëтся в незабываемую сказку, увидит своим глазами таинственный мир, где стирается грань между ловкостью и волшебством.
- Возраст
- 6+