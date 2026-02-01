Своей скоростью и мастерством Артём Кульвиц вошёл в историю как первый иллюзионист России, покоривший рекорд в жанре крупной иллюзии. Теперь он представляет новое шоу — «Мировые Иллюзии». Это захватывающее представление с увлекательным сюжетом, настоящий симбиоз волшебства, танца, музыки и красоты.

Зрителей ждёт невероятное путешествие в очаровывающую атмосферу таинства и поистине фееричное шоу.

12 БОЛЬШИХ ИЛЛЮЗИЙ из разных уголков планеты были собраны для шоу «Мировые Иллюзии», чтобы каждый зритель смог насладиться настоящим искусством, созданным с большой любовью и страстью к миру иллюзий.

Главные номера шоу неизменно вызывают у зрителей бурю восторженных откликов: Прохождение сквозь человека; Опасные прокалывания горящими пиками; Загадочное появление иллюзиониста в стеклянной колбе; Невероятные превращения, левитация, перемещения во времени и пространстве просто не могут оставить равнодушным.

И конечно, полное погружение в путешествие по фэнтезийным мирам, в которых разворачиваются события шоу:

Сможем побывать в старинной мастерской волшебника, в которой создаются настоящие чудеса

Отправимся в зазеркалье за самым необычным белым кроликом

Попадем в настоящий мир сладостей и их сладких страстей

И приоткроем дверь в будущее.

Абсолютно каждый, и взрослый, и ребëнок окунëтся в незабываемую сказку, увидит своим глазами таинственный мир, где стирается грань между ловкостью и волшебством.