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Мир в моей голове

Внутри каждого из нас сокрыта настоящая вселенная. За бурю эмоций и чувств молодой офисной работницы Юми отвечают специальные клетки, которые никак не могут договориться друг с другом. Каждую мысль и поступок кто-то контролирует: творческий Писатель спорит с неугомонной Тревогой, а заботливая Рациональность спасается от неразумного Транжирства. Однако никто из них еще не знает, что весь мир в голове Юми вот-вот перевернет самое сильное чувство из всех — любовь.

Режиссёр
Ким Да Хи
Продолж.
93 мин.
Премьера
2024-07-25 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мультфильм, Драма-комедия

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