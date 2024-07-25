Мир в моей голове

Внутри каждого из нас сокрыта настоящая вселенная. За бурю эмоций и чувств молодой офисной работницы Юми отвечают специальные клетки, которые никак не могут договориться друг с другом. Каждую мысль и поступок кто-то контролирует: творческий Писатель спорит с неугомонной Тревогой, а заботливая Рациональность спасается от неразумного Транжирства. Однако никто из них еще не знает, что весь мир в голове Юми вот-вот перевернет самое сильное чувство из всех — любовь.