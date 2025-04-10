Микки Монстр

Озорной мышонок Микки долгие годы радовал детей, но их гнев и злоба породили в нем монстра, желающего превратить мир в хаос. У Нью-Йорка может появиться новый властелин, если пассажиры пароходика Вилли не остановят беспощадного Микки, любящего вкус человеческой крови больше сыра.
- Режиссёр
- Стивен ЛаМорт
- Актёры
- Дэвид Говард Торнтон, Тайлер Поузи, Кейли Хайман, Джесси Коув, Брайан Куинн, Чарлз Эдвин Пауэлл, Эми Шумахер, Джо ДеРоса, Джесси Поузи, Ярлат Конрой
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2025-04-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия, Фильм ужасов