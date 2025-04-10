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Микки Монстр

Озорной мышонок Микки долгие годы радовал детей, но их гнев и злоба породили в нем монстра, желающего превратить мир в хаос. У Нью-Йорка может появиться новый властелин, если пассажиры пароходика Вилли не остановят беспощадного Микки, любящего вкус человеческой крови больше сыра.

Режиссёр
Стивен ЛаМорт
Актёры
Дэвид Говард Торнтон, Тайлер Поузи, Кейли Хайман, Джесси Коув, Брайан Куинн, Чарлз Эдвин Пауэлл, Эми Шумахер, Джо ДеРоса, Джесси Поузи, Ярлат Конрой
Продолж.
90 мин.
Премьера
2025-04-10 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия, Фильм ужасов

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