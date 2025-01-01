Впервые в клубе выступит Михаил Алейников — поэт и исполнитель авторской песни, родившийся и выросший на Рязанской земле. Михаил — преподаватель в детской школе искусств, солист, поэт и композитор в казачьем ансамбле «Станица Православная», а также победитель всероссийских и международных поэтических конкурсов и номинаций на национальные литературные премии. На концерте вы услышите песни и стихи, написанные Михаилом за 20 лет творческой деятельности, в которых отражены актуальные социальные проблемы и философское видение автора. Каждый найдет для себя что-то близкое и родное, ведь в его произведениях отражена жизнь обычных людей. Приходите, друзья, погрузитесь в мир поэзии и музыки, которую создал талантливый земляк!