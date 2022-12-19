Межрегиональный фестиваль современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…»

Золотой осенью вся страна отметит 129 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина. В эту прекрасную пору тысячи людей приедут в Константиново, чтобы прикоснуться к истокам творчества «певца страны березового ситца», к той атмосфере, в которой вырос великий рязанский лирик.

7 сентября вы сможете проникнуть в тайны искусства и увидеть процесс создания живописных полотен. На пленэре соберутся участники XXIV Межрегионального конкурса современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…». В течение дня юные и взрослые художники будут писать есенинские пейзажи, вдохновляясь изгибами Оки и просторами полей, поэтическими уголками помещичьего сада и усадьбы родителей Сергея Есенина. После окончания пленэра будет оформлена выставка работ в научно-культурном центре.