Международный женский день в музее-заповеднике

7 марта ждем всех в музей-заповедник! В этот день праздничный концерт подарит ансамбль «Радуница», для всех желающих пройдут тематические экскурсии, а в Константиновской чайной всех ждет весеннее угощение по приятной цене.

Проведём весенние выходные вместе — окунёмся в особую атмосферу места, связанного с жизнью и творчеством великого поэта.

Программа: