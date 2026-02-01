Международный женский день в музее-заповеднике

7 марта ждем всех в музей-заповедник! В этот день праздничный концерт подарит ансамбль «Радуница», для всех желающих пройдут тематические экскурсии, а в Константиновской чайной всех ждет весеннее угощение по приятной цене.
Проведём весенние выходные вместе — окунёмся в особую атмосферу места, связанного с жизнью и творчеством великого поэта.
Программа:
- тематическая экскурсия о судьбах женщин, любивших Сергея Есенина «Я помню, любимая, помню…» — 11:30, 14:00;
- праздничный концерт ансамбля «Радуница» «Я красивых таких не видел», музыкальные произведения на стихи С. Есенина, мелодии о любви и нежности — 13:00;
- весеннее угощение для дам по специальной цене в константиновской чайной, 7 и 8 марта
10:00—17:00.
- Возраст
- 0+