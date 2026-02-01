Международный фестиваль «Дни короткометражного кино»

В 2022 году проект получил статус международного кинофестиваля и прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) как «Дни короткометражного кино» (ShortFilmDays). В разное время в жюри фестиваля входили такие кинематографисты и эксперты как Владимир Хотиненко, Юрий Быков, Сергей Першин, Антон Филиппенко, Софья Лебедева, Иван Кудрявцев и др.

Ключевой особенностью фестиваля является «Эхо» — некоммерческий показ российских короткометражных фильмов более чем на 700 площадках в 80 регионах России и 25 странах мира. Зрителями показов ежегодно становятся более 150 000 зрителей.

Организатором проекта является продюсерский центр «Мувистарт» (www.moviestart.ru), созданный с целью поддержки начинающих кинематографистов, популяризации экспериментальных киноформатов и организации фестивалей и форумов.

Генеральный директор фестиваля — член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа, продюсер Дмитрий Якунин.

Дата и время:

Суздальфест (6+)

21 марта 14:00

29 марта 12:00

Звёзды в коротком метре (18+)

21 марта 15:30

24 марта 18:00

Большая сила маленьких вещей (16+)

22 марта 12:00

28 марта 12:00

Уйти нельзя остаться (16+)

22 марта 13:30

26 марта 18:00

Программа документального кино (16+)

28 марта 13:30

30 марта 18:00

Снято в регионах. Фильмы ФПРК (12+)