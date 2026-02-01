Международный фестиваль «Дни короткометражного кино»

В 2022 году проект получил статус международного кинофестиваля и прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) как «Дни короткометражного кино» (ShortFilmDays). В разное время в жюри фестиваля входили такие кинематографисты и эксперты как Владимир Хотиненко, Юрий Быков, Сергей Першин, Антон Филиппенко, Софья Лебедева, Иван Кудрявцев и др.
Ключевой особенностью фестиваля является «Эхо» — некоммерческий показ российских короткометражных фильмов более чем на 700 площадках в 80 регионах России и 25 странах мира. Зрителями показов ежегодно становятся более 150 000 зрителей.
Организатором проекта является продюсерский центр «Мувистарт» (www.moviestart.ru), созданный с целью поддержки начинающих кинематографистов, популяризации экспериментальных киноформатов и организации фестивалей и форумов.
Генеральный директор фестиваля — член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа, продюсер Дмитрий Якунин.
Дата и время:
Суздальфест (6+)
- 21 марта 14:00
- 29 марта 12:00
Звёзды в коротком метре (18+)
- 21 марта 15:30
- 24 марта 18:00
Большая сила маленьких вещей (16+)
- 22 марта 12:00
- 28 марта 12:00
Уйти нельзя остаться (16+)
- 22 марта 13:30
- 26 марта 18:00
Программа документального кино (16+)
- 28 марта 13:30
- 30 марта 18:00
Снято в регионах. Фильмы ФПРК (12+)
- 29 марта 13:30
- 31 марта 18:00
- Возраст
- 18+