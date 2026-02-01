Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
ЦБ USD 77.17 -0.1 03/03
ЦБ EUR 90.73 -0.57 03/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 03/03 14:40
Нал. EUR 91.25 / 91.20 03/03 14:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
345
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 945
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
747
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 271
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Международный фестиваль «Дни короткометражного кино»
21 марта в 14:00
Праздники

Международный фестиваль «Дни короткометражного кино»

КДЦ «Октябрь»

В 2022 году проект получил статус международного кинофестиваля и прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) как «Дни короткометражного кино» (ShortFilmDays). В разное время в жюри фестиваля входили такие кинематографисты и эксперты как Владимир Хотиненко, Юрий Быков, Сергей Першин, Антон Филиппенко, Софья Лебедева, Иван Кудрявцев и др.

Ключевой особенностью фестиваля является «Эхо» — некоммерческий показ российских короткометражных фильмов более чем на 700 площадках в 80 регионах России и 25 странах мира. Зрителями показов ежегодно становятся более 150 000 зрителей.

Организатором проекта является продюсерский центр «Мувистарт» (www.moviestart.ru), созданный с целью поддержки начинающих кинематографистов, популяризации экспериментальных киноформатов и организации фестивалей и форумов.

Генеральный директор фестиваля — член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа, продюсер Дмитрий Якунин.

Дата и время:

Суздальфест (6+)

  • 21 марта 14:00
  • 29 марта 12:00

Звёзды в коротком метре (18+)

  • 21 марта 15:30
  • 24 марта 18:00

Большая сила маленьких вещей (16+)

  • 22 марта 12:00
  • 28 марта 12:00

Уйти нельзя остаться (16+)

  • 22 марта 13:30
  • 26 марта 18:00

Программа документального кино (16+)

  • 28 марта 13:30
  • 30 марта 18:00

Снято в регионах. Фильмы ФПРК (12+)

  • 29 марта 13:30
  • 31 марта 18:00

Возраст
18+