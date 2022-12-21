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Международная выставка кошек «А в Рязани зима с котами»
21 декабря в 10:00
Выставки

Международная выставка кошек «А в Рязани зима с котами»

Марко Молл

Приглашаем всех любителей кошек на Международную выставку «А в Рязани зима с котами»!

Друзья, готовьтесь к невероятному событию этой зимы! 21 и 22 декабря 2024 года в Рязани пройдет грандиозная выставка кошек, организованная КЛК Alisa-Best Cat Club. Мы ждем вас в ТРЦ «Марко Молл» по адресу Московское шоссе, д.65а, вход № 6 галерея Б.

Программа мероприятия:

  • 21 декабря: 3 AB Rings + 3 SP Rings
  • шоу эльфов
  • 22 декабря: 3 AB Rings + 3 Add Rings (Champion Congress Ring, Bengals Breed Ring, Maine Coon Breed Ring.

Наши уважаемые судьи: Светлана Пономарева из Москвы, Ирина Шашкина и Елена Чежина из Рязани. Руководить процессом будет мастер клерк Константин Каргальцев и его команда профессионалов.

Особенность выставки — призовой фонд от нашего спонсора, Natura Land Holistic! Впервые мы представляем новинку — монопротеиновый влажный корм премиум-класса для ваших пушистых любимцев.

Не упустите шанс стать частью этого великолепного события! Звоните по телефону +7 (910) 570-70-80 для получения дополнительной информации.

До встречи на выставке!

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