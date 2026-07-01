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Между небом и землей
Кино

Между небом и землей

После гибели в автокатастрофе талантливый музыкант Оскар оказывается между мирами. Его слышит только Эльза — одинокий медиум, способный общаться с недавно умершими. Неожиданная встреча становится началом трогательной истории о любви, которой предстоит преодолеть самое невозможное препятствие — границу между жизнью и смертью.

Страна
Франция
Режиссёр
Алиса Виаль
Актёры
Джонатан Коэн, Магали Лепин Блондо, Флоранс Жанас, Жан-Кристоф Фолли, Анна Бенуа, Суфьян Герраб, Афида Тари, Эрик Наггар, Нина Абутаджедин, Франсуа Кретон, Оскар Лесаж, Жан-Эдуар Бодзяк
Продолж.
96 мин.
Премьера
23 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Мелодрама, Драма-комедия

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