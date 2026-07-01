Между небом и землей

После гибели в автокатастрофе талантливый музыкант Оскар оказывается между мирами. Его слышит только Эльза — одинокий медиум, способный общаться с недавно умершими. Неожиданная встреча становится началом трогательной истории о любви, которой предстоит преодолеть самое невозможное препятствие — границу между жизнью и смертью.