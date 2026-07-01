Между небом и землей

После гибели в автокатастрофе талантливый музыкант Оскар оказывается между мирами. Его слышит только Эльза — одинокий медиум, способный общаться с недавно умершими. Неожиданная встреча становится началом трогательной истории о любви, которой предстоит преодолеть самое невозможное препятствие — границу между жизнью и смертью.
- Страна
- Франция
- Режиссёр
- Алиса Виаль
- Актёры
- Джонатан Коэн, Магали Лепин Блондо, Флоранс Жанас, Жан-Кристоф Фолли, Анна Бенуа, Суфьян Герраб, Афида Тари, Эрик Наггар, Нина Абутаджедин, Франсуа Кретон, Оскар Лесаж, Жан-Эдуар Бодзяк
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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23 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама, Драма-комедия