Между нами

Талантливый, но несостоявшийся драматург Митя обнаруживает в своей квартире незваных гостей — своенравную 13-летнюю Нику и ее старшую сестру, актрису Дашу. Пытаясь выселить новых жильцов, Митя понимает, что стал призраком, а Ника — единственная, кто его видит. Сможет ли он исполнить свою задумку, вернуться к жизни и обрести свою любовь?
- Режиссёр
- Анарио Мамедов
- Актёры
- Виталия Корниенко, Ян Цапник, Марк Богатырев, Федор Федотов, Павел Ворожцов, Дарья Петриченко, Жанна Эппле, Евгения Дмитриева, Дмитрий Астрахан, Денис Яковлев
- Премьера
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2024-09-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия