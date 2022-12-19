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Между нами

Талантливый, но несостоявшийся драматург Митя обнаруживает в своей квартире незваных гостей — своенравную 13-летнюю Нику и ее старшую сестру, актрису Дашу. Пытаясь выселить новых жильцов, Митя понимает, что стал призраком, а Ника — единственная, кто его видит. Сможет ли он исполнить свою задумку, вернуться к жизни и обрести свою любовь?

Режиссёр
Анарио Мамедов
Актёры
Виталия Корниенко, Ян Цапник, Марк Богатырев, Федор Федотов, Павел Ворожцов, Дарья Петриченко, Жанна Эппле, Евгения Дмитриева, Дмитрий Астрахан, Денис Яковлев
Премьера
2024-09-12 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия