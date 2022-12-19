Между нами

Талантливый, но несостоявшийся драматург Митя обнаруживает в своей квартире незваных гостей — своенравную 13-летнюю Нику и ее старшую сестру, актрису Дашу. Пытаясь выселить новых жильцов, Митя понимает, что стал призраком, а Ника — единственная, кто его видит. Сможет ли он исполнить свою задумку, вернуться к жизни и обрести свою любовь?