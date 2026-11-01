Евгений Гречищев — фортепиано Владимир Голоухов — вибрафон, художественное слово Денис Шушков — контрабас Участники московского трио «Залесский джаз» являются яркими представителями джазовой old school. Мэтры традиции инструментального джаза, свинга, блюза нашли свою нишу во множественных измерениях джазовой вселенной. Трио «Залесский джаз» — обладатель титула «Лучший EP 2025» по версии 21 критика из 12 стран. Выступает на лучших джазовых площадках страны - в клубах Игоря Бутмана и Алексея Козлова. Легко, виртуозно, с доброй иронией — как и должно быть в хорошем джазе. В свете рождественских огней музыканты представят джазовую программу, где Вивальди и Гайдн встречаются с Пьяццоллой и Чайковским, а Рыбников и Гладков — с авторскими композициями. Всё это — в воздушной ткани импровизаций, лёгких, как снег за окном, и виртуозных, как сама зима. Лидер группы, известный, потрясающий джазовый пианист, композитор и педагог Евгений Гречищев своей игрой намагничивает внимание до экстремальных значений. Он буквально «выключает» силу музыкальной гравитации, открывая звуковой космос. Легчайшие пассажные лестницы, мосты и башни виртуозно вплетаются в канву авторских музыкальных композиций и с легкой руки пианиста передаются вибрафону Владимира Голоухова. Звездные россыпи мелодий мерцают и гаснут, уступая место голосу рассказчика. Пояснительное слово – еще одна, отдельная партия. Контрабас Дениса Шушкова восполняет присутствие движения по свинговому навигатору. Размеренная звуковая разметка музыкального потока, сигнальные огни взлета и посадки. Своя игра в своем измерении, «Залесский джаз», теплый, атмосферный, неописуемо притягательный, волшебно-целительный. Подарите себе прекрасный вечер, в котором классика звучит свежо, а джаз — по-новогоднему тепло. Концерт в одном отделении. Продолжительность 1 час 30 минут. Программа рассчитана на широкий круг слушателей. Рекомендована к семейному прослушиванию. Организатор Продюсерский центр "АртистШоу" ИП Засалкин Михаил Иванович