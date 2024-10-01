Metal Halloween-2024

Ведьмы и вурдалаки, колдуны и пилигримы, друиды и гномы, горцы и тролли, вампиры и привидения, приглашаем вас на METAL-HALLОWEEN-2024!
1 ноября / вход с 19.00 / клуб ПЛОЩАДКА
Тематика: СБОР НЕЧИСТИ НА ШАБАШ.
В программе:
- группа BEZDNA (Москва) с презентацией новой программы,
- группа GROBUT NEERG (Рязань) с презентацией альбома «Лающие Псы»,
- группа ПУТЬ СОЛНЦА (Москва) с презентацией новой программы,
- показательные БОИ И ТАНЦЫ с мечами от историко-ролевого клуба ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОЛКИ,
- как всегда, конкурсы на лучший костюм и грим.
- Возраст
- 16+