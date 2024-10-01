Metal Halloween-2024

Ведьмы и вурдалаки, колдуны и пилигримы, друиды и гномы, горцы и тролли, вампиры и привидения, приглашаем вас на METAL-HALLОWEEN-2024!

1 ноября / вход с 19.00 / клуб ПЛОЩАДКА

Тематика: СБОР НЕЧИСТИ НА ШАБАШ.

В программе: