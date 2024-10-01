16 ноября в Арт-пространстве «Город» состоится премьера первого в Рязани танцевального фламенко-спектакля «MetaFlamenco» (постановка — Евгения Гелета).

Именно в этот день отмечается Международный день фламенко! В 2010 ЮНЕСКО признало исскуство фламенко мировым культурным нематериальным наследием.

Название постановки сочетает в себе два слова — «flamenco» — как символ земного, мирcкого, человеческого и «meta» — как символ сверхматериального, божественного.

Театрально-танцевальная постановка MetaFlamenco создана на основе танцевальной культуры фламенко, произведений испанского поэта Федерико Гарсия Лорки и испанского композитора Мануэля Файя.