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Мертвые души
30 октября в 19:00
Театр

Мертвые души

Театр драмы

Летит! Несется! Мчится гоголевский сюжет — от одной усадьбы к другой, от лиц гротескных к лицам фантасмагорическим. Авантюра Чичикова, задуманная как простая сделка, оборачивается масштабным исследованием русской души.

Каждое новое прочтение «Мертвых душ» открывает в поэме нечто прежде незамеченное. Вот и на этот раз драматург Екатерина Тимофеева, обратившись к бессмертному тексту, подготовила инсценировку, в которой гоголевские интонации обретают новый голос. Летит, несется, мчится этот сюжет; и остановить его невозможно.

Режиссёр
Иван Судаков
Актёры
Сергей Леонтьев, Анатолий Конопицкий, Сергей Невидин, Вячеслав Мельник, Анастасия Дягилева, Денис Чистяков, Анастасия Солохина, Роман Пастухов, Владислав Пантелеев, Никита Московой-Руссо, Алексей Мельников, Полина Бабаева, Игорь Гордеев, Дарья Серебрякова, Дарья Егорова.
Возраст
12+