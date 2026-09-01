Мертвые души

Летит! Несется! Мчится гоголевский сюжет — от одной усадьбы к другой, от лиц гротескных к лицам фантасмагорическим. Авантюра Чичикова, задуманная как простая сделка, оборачивается масштабным исследованием русской души.
Каждое новое прочтение «Мертвых душ» открывает в поэме нечто прежде незамеченное. Вот и на этот раз драматург Екатерина Тимофеева, обратившись к бессмертному тексту, подготовила инсценировку, в которой гоголевские интонации обретают новый голос. Летит, несется, мчится этот сюжет; и остановить его невозможно.
- Режиссёр
- Иван Судаков
- Актёры
- Сергей Леонтьев, Анатолий Конопицкий, Сергей Невидин, Вячеслав Мельник, Анастасия Дягилева, Денис Чистяков, Анастасия Солохина, Роман Пастухов, Владислав Пантелеев, Никита Московой-Руссо, Алексей Мельников, Полина Бабаева, Игорь Гордеев, Дарья Серебрякова, Дарья Егорова.
- Возраст
- 12+