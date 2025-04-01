Как известно душа — поле битвы для добра и зла. Возможно ли в погоне за материальными ценностями сохранить свою душу? На что способен человек ради денег, и есть ли та красная линия, которую человек способен перешагнуть из-за наживы? Ради поиска ответов на эти вопросы демонические персонажи создают вокруг главного героя иллюзорную реальность, в которой ему кажется, что вот-вот, и он станет сказочно богат, не понимая, что все уже предрешено, и выскочить из порочного круга можно только ценой невероятных душевных усилий.

Московский драматический театр представляет свою версию вечной классики! Веселая и тонкая интерпретация поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Взгляните, как увидели историю Чичикова актеры из любимых вами кинофильмов и телесериалов: Александр Мартынов («Универ. Новая общага»), Арарат Кещян («Универ». «Универ. Новая общага»), Сергей Пиоро («Универ. Новая общага». «След»), Елена Головизина («След», «Универ. Молодые»), Антон Жижин («Патриот», «Модный синдикат») Приходите. Подумаем о душе.