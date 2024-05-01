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Мэри Поппинс
31 мая в 19:00
Театр

Мэри Поппинс

Театр кукол

Мы хотим рассказать вам Правдивые истории о Мэри Поппинс с Вишневой улицы! Конечно, вы уже знаете, кто такая Мэри. Само совершенство, лучшая няня на свете, сказочница, волшебница, спасительница. Она появляется в сложный момент, чтобы вернуть в нашу жизнь покой и порядок. Как? Вот в чем секрет!

Спектакль-праздник, спектакль-фейерверк, спектакль-карусель. Прежде, чем все встанет на свои места, нас закружит ветер весны, музыки и волшебства. Мы обещаем: полёты в мечтах и наяву, аттракционы и танцы, лекарство от скуки и смешинки на десерт.

«Я не хочу знать, откуда взялась Мэри Поппинс. Мне кажется, она приходит ко мне. Я вообще не считаю, что я ее придумала… Я не знаю, для кого я ее писала, полагаю, что в первую очередь, для самой себя» — призналась однажды Памела Линдон Трэверс, автор книг о Мэри.

«В чём „совершенство“ Мэри? В ее душе живет ребенок, она умеет видеть волшебное в обычном и не боится перемен…» — говорит Анна Коонен, автор Правдивых историй о Мэри Поппинс.

Актёры
Маргарита Диннер, Жульен Берия, Светлана Гусева, Артём Дереченко, Ольга Егорова, Дарья Ефремова, Екатерина Кудряшова, Сергей Сизоненко, Евгений Солушев, Андрей Стручков, Алина Сушкова-Калашникова, Алексей Сушков, Антон Федорченко, Ирина Фролкина
Возраст
6+