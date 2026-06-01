Леонард Шелби пытается найти убийцу жены, но после травмы головы не способен удерживать новые воспоминания дольше нескольких минут. Чтобы не потеряться в собственной жизни, он оставляет себе подсказки — записки, полароидные снимки и татуировки на теле. Продвигаясь по следу преступника, Леонард все сильнее запутывается в воспоминаниях и начинает сомневаться, можно ли вообще доверять самому себе…
- Страна
- США
- Режиссёр
- Кристофер Нолан
- Актёры
- Гай Пирс, Кэрри-Энн Мосс, Джо Пантолиано, Стивен Тоболовски, Марк Бун-мл., Расс Фига, Джорджа Фокс, Харриет Сэнсом Харрис, Томас Леннон, Каллум Кит Ренни
- Продолж.
- 109 мин.
- Премьера
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27 июня 2001 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Драма