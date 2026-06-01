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Мементо

Леонард Шелби пытается найти убийцу жены, но после травмы головы не способен удерживать новые воспоминания дольше нескольких минут. Чтобы не потеряться в собственной жизни, он оставляет себе подсказки — записки, полароидные снимки и татуировки на теле. Продвигаясь по следу преступника, Леонард все сильнее запутывается в воспоминаниях и начинает сомневаться, можно ли вообще доверять самому себе…

Страна
США
Режиссёр
Кристофер Нолан
Актёры
Гай Пирс, Кэрри-Энн Мосс, Джо Пантолиано, Стивен Тоболовски, Марк Бун-мл., Расс Фига, Джорджа Фокс, Харриет Сэнсом Харрис, Томас Леннон, Каллум Кит Ренни
Продолж.
109 мин.
Премьера
27 июня 2001 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Драма

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