Мелодия старого города

С 1 по 3 мая исторические балконы города Касимова превратятся в концертные сцены. В рамках фестиваля профессиональные музыканты исполнят шедевры классики и современные произведения прямо под открытым небом.

Программа:

1 мая: экскурсия «Прогулки по соборной площади» (11:00, 13:00, 15:00), экскурсия «Знакомство со Старым Посадом» (12:00, 14:00, 16:00).

2 мая: выступления музыкантов на исторических балконах города (14:00-17:00), концертная программа симфонического оркестра (17:00-19:00), вечерний диджей-сет (19:00-22:00).

3 мая: экскурсия с главой Касимовского округа Иванов Бахиловым (14:00-17:00), экскурсия «Знакомство со Старым Посадом» (12:00, 14:00, 16:00).⠀Хотите почувствовать атмосферу старинного города и насладиться живым звуком в компании единомышленников? Приходите всей семьей, чтобы вместе встретить майские праздники красиво!