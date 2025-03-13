Мелочи жизни

Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.
- Режиссёр
- Тим Милантс
- Актёры
- Киллиан Мерфи, Мишель Фэрли, Эмили Уотсон, Клэр Данн, Эми Де Брюн, Марк МакКенна, Джоанна Кроуфорд, Агнес О'Кейси, Эйлин Уолш, Эбби Фиц, Том Ливи, Иэн О'Райлли, Ифа Гаффни, Эйдан О'Хэр
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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2025-03-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Исторический фильм, Драма