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Мелочи жизни

Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.

Режиссёр
Тим Милантс
Актёры
Киллиан Мерфи, Мишель Фэрли, Эмили Уотсон, Клэр Данн, Эми Де Брюн, Марк МакКенна, Джоанна Кроуфорд, Агнес О'Кейси, Эйлин Уолш, Эбби Фиц, Том Ливи, Иэн О'Райлли, Ифа Гаффни, Эйдан О'Хэр
Продолж.
98 мин.
Премьера
2025-03-13 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Исторический фильм, Драма

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