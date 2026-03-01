Мелкое волнение ветра. Саша Белле

В Рязани открывается выставка петербургской художницы Саши Белле «Мелкое волнение ветра». Открытие состоится 25 марта в 18:00 в Фотодоме им. Е.Н. Каширина.

Саша Белле родилась в Ленинграде в 1958 году, получила академическое образование в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной, с 1996 года является членом Союза художников. Ее творческий путь неразрывно связан с ключевыми явлениями петербургской культуры: коллективные выставки с «Митьками», резидентство в арт-центре «С.П.А.С.» и сотрудничество с галереей «Борей». Сегодня ее работы входят собрания ведущих музеев России и частные зарубежные коллекции. Однако за плечами мастера стоит не только насыщенная биография, но и узнаваемая манера письма.

Фотодом представляет рязанской публике московский цикл художника. Картины погружены в глубокий, почти осязаемый мрак. Это не столько отказ от света, а скорее исследование его противоположности: черный цвет у Белле выступает как «сумма всех цветов», сложная оптическая среда, в которой рождаются образы. Работы балансируют на зыбкой грани между предметностью и абстракцией, фотографией и живописью — Белле не стремится к детальному копированию реальности, а лишь деликатно намекает на нее, оставляя зрителю пространство для домысливания и погружения.

По словам куратора Леонида Агальцова, все вещи Саши Белле являются своеобразными маячками на ее сложном творческом пути, а новый цикл стал результатом непростого, но точного попадания художницы в нужное пространство и время. «Наверное, тяжело так мудро, тонко — на кончиках пальцев — ощущать пространство и себя в нем, как это делает Саша, — комментирует Агальцов. — Но эта зыбь, это мелкое волнение ветра занесло ее именно туда, где она и должна быть».

Увидеть эту зыбкость и разделить с художником моменты тихого откровения рязанцы и гости города смогут до 26 апреля.