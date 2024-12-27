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Мегалополис

Гениальный архитектор Цезарь Катилина пытается превратить разрушенный Новый Рим в идеальный футуристический центр мира, где все будут счастливы. Но у мэра Франклина Цицерона свое представление о будущем мегаполиса и о том, что важнее для его граждан. Он так поглощен враждой, что не замечает, как его родная дочь влюбляется в Цезаря и загорается его идеями. Теперь Цицерон готов пойти на все, чтобы уничтожить соперника.

Режиссёр
Фрэнсис Форд Коппола
Актёры
Адам Драйвер, Джейсон Шварцман, Обри Плаза, Натали Эммануэль, Шайя ЛаБаф, Дастин Хоффман, Джеймс Ремар, Джанкарло Эспозито, Джон Войт, Кэтрин Хантер, Соня Аммар, Лоренс Фишберн, Форест Уитакер, Талия Шайр, Д.-Б.Суини, Хлоя Файнман
Продолж.
138 мин.
Премьера
2025-01-09 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Научная фантастика, Фэнтези, Драма