Мегалополис

Гениальный архитектор Цезарь Катилина пытается превратить разрушенный Новый Рим в идеальный футуристический центр мира, где все будут счастливы. Но у мэра Франклина Цицерона свое представление о будущем мегаполиса и о том, что важнее для его граждан. Он так поглощен враждой, что не замечает, как его родная дочь влюбляется в Цезаря и загорается его идеями. Теперь Цицерон готов пойти на все, чтобы уничтожить соперника.
- Режиссёр
- Фрэнсис Форд Коппола
- Актёры
- Адам Драйвер, Джейсон Шварцман, Обри Плаза, Натали Эммануэль, Шайя ЛаБаф, Дастин Хоффман, Джеймс Ремар, Джанкарло Эспозито, Джон Войт, Кэтрин Хантер, Соня Аммар, Лоренс Фишберн, Форест Уитакер, Талия Шайр, Д.-Б.Суини, Хлоя Файнман
- Продолж.
- 138 мин.
- Премьера
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2025-01-09 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Научная фантастика, Фэнтези, Драма