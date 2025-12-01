Мечты сбываются

Настя и Паша встречаются уже пять лет. В канун Нового года Настя ждет от возлюбленного заветного предложения руки и сердца, но Паша, кажется, не спешит в загс, ссылаясь на отсутствие денег на «свадьбу мечты». Ситуация кардинально меняется, когда пара неожиданно выигрывает миллиард рублей в лотерею. Воодушевленные, герои начинают строить планы, которые быстро раскрывают их совершенно разные взгляды на будущее. Настя хочет грандиозную свадьбу, а Паша мечтает вложить деньги в музыкальную карьеру и тур по стране. Ссора приводит к разрыву, а лотерейный билет становится не испытанием богатством, а проверкой настоящих чувств.
- Режиссёр
- Александр Хаакана
- Актёры
- Людмила Волкова, Андрей Папанин, Олеся Соколова, Никита Василевский, Ольга Саханова, Дарина Шарова, Сергей Мардарь, Надежда Хаакана, Александр Конвисер, Лев Карелин
- Продолж.
- 70 мин.
- Премьера
-
25 декабря 2025 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия