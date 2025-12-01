Рязань
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
10 часов назад
463
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
13 часов назад
282
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
371
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
636
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Мечты сбываются
Кино

Мечты сбываются

Настя и Паша встречаются уже пять лет. В канун Нового года Настя ждет от возлюбленного заветного предложения руки и сердца, но Паша, кажется, не спешит в загс, ссылаясь на отсутствие денег на «свадьбу мечты». Ситуация кардинально меняется, когда пара неожиданно выигрывает миллиард рублей в лотерею. Воодушевленные, герои начинают строить планы, которые быстро раскрывают их совершенно разные взгляды на будущее. Настя хочет грандиозную свадьбу, а Паша мечтает вложить деньги в музыкальную карьеру и тур по стране. Ссора приводит к разрыву, а лотерейный билет становится не испытанием богатством, а проверкой настоящих чувств.

Режиссёр
Александр Хаакана
Актёры
Людмила Волкова, Андрей Папанин, Олеся Соколова, Никита Василевский, Ольга Саханова, Дарина Шарова, Сергей Мардарь, Надежда Хаакана, Александр Конвисер, Лев Карелин
Продолж.
70 мин.
Премьера
25 декабря 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

