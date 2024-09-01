О чем спектакль «Матросская тишина» по замечательной пьесе Александра Галича? О сумасшедшей мечте и любви. О любви разной: безнадежной, робкой, чистой, огромной, эгоистичной, ветреной — всякой. А главное, о фанатичной и безумной любви отца к своему сыну, порождающей столь же безмерный эгоизм с его стороны, и о взаимном примирении через страдания и смерть. А еще о любви к своей малой родине, и через осознание этого — о любви к своей стране. А еще о личном маленьком подвиге маленького человека в огромной войне…