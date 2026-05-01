13 июня в 16:00 в Выставочном зале Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина открывается выставка петербургского художника Юрия Алексеевича Никифорова (1947 — 2016) «Мастерская Полковника».

Юрий Никифоров — представитель ленинградского неофициального искусства. Он родился в 1947 году в Таллине (Эстонская ССР), учился в Высшем художественно-промышленном училище им. Мухиной (СПГПХА им. А. Л. Штиглица) в Ленинграде, где и начал свою выставочную деятельность в конце 1970-х годов. В 1982 году художник выступил одним из создателей радикального творческого объединения ТОХИН (Творческое объединение художников Ивангорода и Нарвы) на базе выставочно-музейного комплекса «Нарвский Замок» (Эстония). В 1996 году в рамках Европейских дней культуры состоялась его первая персональная выставка в Германии. Участвовал в выставках Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ), приемником которого впоследствии стал арт-центр «Пушкинская-10». В 1999 году на территории арт-центра Юрий Никифоров основал экспериментальную выставочную площадку «Арт-полигон». В 2004 году совместно с Владимиром Козиным и Игорем Межерицким он в новом формате воссоздал галерею и культовое объединение «Parazit» («Паразит»), которое существует в Санкт-Петербурге уже более 10 лет.

Работы художника находятся в собраниях Государственного Русского музея, музея PERMM, музея Эрарта, ЦВЗ «Манеж», Центрального музея связи им. А.С. Попова, музея Нонконформистского Искусства, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Название выставки под кураторством научного сотрудника Рязанского художественного музея Леонида Агальцова отсылает к творческому псевдониму Юрия Никифорова —Полковник. В экспозиции будет представлено более шестидесяти произведений разных периодов творчества из собрания семьи художника — ассамбляжи, живопись, работы в авторской технике. В своих картинах-панно, инсталляциях и объектах Юрий Никифоров объединяет природное и индустриальное, найденное и созданное, смешивая грязь, песок, краску со стеклом, проволокой, окурками, тряпками и иным, буквально, мусором.

«В моем представлении Юрий Никифоров — Царь Мидас (опуская весь отрицательный контекст мифа), с прикосновением коего всякая арматура, доска и булыжник превращаются в золото, украшающее коллекцию питерского — да и русского — неофициального искусства. Их тактильная вторичность описывает реальность настолько же, насколько игнорирует ее в „стилевом“ значении. Хаос, противоречащий быту, но столь близкий к настоящей жизни!», — утверждает куратор выставки Леонид Агальцов.