Мастер и Маргарита

О чем этот роман? Каждый выбирает свое. О любви? Безусловно! О тяжелых испытаниях? Да. О предательстве? Несомненно. Каждый выбирает свое. Также и наш спектакль. «Необычно, оригинально, блестяще!» — восклицали зрителя, выходя из зала. Бурные эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. Роскошные костюмы, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров, раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене! Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене. Как поставить на театральных подмостках булгаковские перемещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и наоборот?! А-а-а-а-а-а уже интересно? Приходите на спектакль и все увидите собственными глазами.