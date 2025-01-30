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Мастер и Маргарита
30 января 2025 в 19:00
Театр

Мастер и Маргарита

МКЦ

О чем этот роман? Каждый выбирает свое. О любви? Безусловно! О тяжелых испытаниях? Да. О предательстве? Несомненно. Каждый выбирает свое. Также и наш спектакль. «Необычно, оригинально, блестяще!» — восклицали зрителя, выходя из зала. Бурные эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. Роскошные костюмы, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров, раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене! Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене. Как поставить на театральных подмостках булгаковские перемещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и наоборот?! А-а-а-а-а-а уже интересно? Приходите на спектакль и все увидите собственными глазами.

Актёры
Виктор Логинов, Полина Ларина, Анна Фирсова, Илья Лисицин, Владимир Бегма-мл., Андрей Бута, Вадим Гайдуковский
Возраст
12+
Жанры
Драмспектакль