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Мастер и Маргарита

«Пять Звезд»

10:10
10:45
12:15
13:10
13:45
15:15
16:10
16:45
18:15
19:10
19:45
21:15

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:00
12:00
13:10
14:10
15:10
16:20
17:20
18:20
19:30
20:30
21:30

«Киномакс»

10:20
11:20
12:20
13:30
14:30
15:35
16:40
17:50
18:50
19:50
21:10
22:00
23:00

«Формула Кино»

10:15
11:30
12:15
13:00
13:30
14:45
15:30
16:15
16:45
17:20
18:00
18:45
19:30
20:00
20:35
21:15
22:00
22:45
23:15

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:30
15:00
18:00
19:00
20:45
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:00
13:05
14:10
17:15
18:10
19:10
20:20
21:20
22:15

«Пять Звезд»

10:10
10:45
12:15
13:10
13:45
15:15
16:10
16:45
18:15
19:10
19:45
21:15

«Киномакс»

10:20
11:20
12:20
13:30
14:30
15:35
16:40
17:50
18:50
19:50
21:10
22:00
23:00

«Формула Кино»

00:30
10:15
11:30
12:15
13:00
13:30
14:45
15:30
16:15
16:45
17:20
18:00
18:45
19:30
20:00
20:35
21:15
22:00
22:45
23:15

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:30
15:00
18:00
19:00
20:45
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:00
13:05
14:10
17:15
18:10
19:10
20:20
21:20
22:15

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:00
12:00
13:10
14:10
15:10
16:20
17:20
18:20
19:30
20:30
21:30

«Пять Звезд»

10:10
10:45
12:15
13:10
13:45
15:15
16:10
16:45
18:15
19:10
19:45
21:15

«Киномакс»

10:20
11:40
12:20
13:30
14:50
15:35
16:40
18:00
18:50
19:50
22:00
22:30
23:00

«Формула Кино»

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10:15
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12:15
13:30
14:45
15:30
16:45
17:20
18:00
18:45
20:00
20:35
21:15
22:00
23:15

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:30
15:00
18:00
19:00
20:45
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:00
13:05
14:10
17:15
18:10
19:10
20:20
21:20
22:15

«Люксор» (Есенина)

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11:00
12:00
12:50
14:10
15:10
16:20
17:20
18:30
19:30
20:30
21:40

«Пять Звезд»

10:10
10:45
12:15
13:10
13:45
15:15
16:10
16:45
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«Киномакс»

10:20
11:50
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21:00
22:00
23:00

«Формула Кино»

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10:15
11:30
12:15
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13:30
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16:15
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17:20
18:00
18:45
19:30
20:00
20:35
21:15
22:00
22:45
23:15

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:30
15:00
18:00
19:00
20:45
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:00
13:05
14:10
17:15
18:10
19:10
20:20
21:20
22:15

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:00
12:00
13:10
14:10
15:10
16:20
17:20
18:20
19:30
20:30
21:30

«Пять Звезд»

10:10
10:45
12:15
13:10
13:45
15:15
16:10
16:45
18:15
19:10
19:45
21:15

«Киномакс»

10:20
11:20
12:20
13:30
14:30
15:35
16:40
17:50
18:50
19:50
21:10
22:00
23:00

«Формула Кино»

10:15
11:30
12:15
13:00
13:30
14:45
15:30
16:15
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18:00
18:45
19:30
20:00
20:35
21:15
22:00
22:45
23:15

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:30
15:00
18:00
19:00
20:45
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:00
13:05
14:10
17:15
18:10
19:10
20:20
21:20
22:15

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:00
12:00
13:10
14:10
15:10
16:20
17:20
18:20
19:30
20:30
21:30

«Пять Звезд»

10:10
10:45
12:15
13:10
13:45
15:15
16:10
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19:10
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«Киномакс»

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15:35
16:40
17:50
18:50
19:50
21:10
22:00
23:00

«Формула Кино»

10:15
11:30
12:15
13:00
13:30
14:45
15:30
16:15
16:45
18:00
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19:30
20:00
21:15
22:05
22:45
23:15

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:30
15:00
18:00
19:00
20:45
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:00
13:05
14:10
17:15
18:10
19:10
20:20
21:20
22:15

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:00
12:00
13:10
14:10
15:10
16:20
17:20
18:20
19:30
20:30
21:30

«Пять Звезд»

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«Киномакс»

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«Формула Кино»

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19:30
20:00
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22:00
22:45
23:15

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:30
15:00
18:00
19:00
20:45
23:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

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11:00
13:05
14:10
17:15
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19:10
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«Люксор» (Есенина)

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Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Режиссёр
Михаил Локшин
Актёры
Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Полина Ауг, Данил Стеклов, Евгений Князев, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Николай Шрайбер, Яна Сексте, Софья Синицына, Аркадий Коваль
Премьера
2024-01-25 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фэнтези, Экранная адаптация, Драма

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