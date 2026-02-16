Рязань
Итоги года
Публикации
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
422
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 2026 11:49
550
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
982
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 494
Все публикации
Масленичные гуляния «Рязань жарит»
21 февраля в 10:00
Горы блинов и звездные гости: на Лыбедском бульваре пройдут главные масленичные гуляния.

21 февраля с 10:00 до 18:00 на Лыбедском бульваре состоятся масленичные гуляния «Рязань Жарит». Организатор — компания «Лина» (бренд «С пылу с жару»).

Дети и взрослые смогут найти занятия по душе. Для гостей будет работать ярмарка мастеров, выступят популярные рязанские коллективы и звездные гости: Марьяна Локель, Влад Кобяков, Вау Вероника, этно-рок группа «ДХ» и группа ВЕLOВОКА.

Рязанцы смогут попробовать блины на любой вкус — от сладких до мясных, а также горячий чай из гигантского 200-литрового самовара.

Возраст
0+