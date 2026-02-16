Горы блинов и звездные гости: на Лыбедском бульваре пройдут главные масленичные гуляния.

21 февраля с 10:00 до 18:00 на Лыбедском бульваре состоятся масленичные гуляния «Рязань Жарит». Организатор — компания «Лина» (бренд «С пылу с жару»).

Дети и взрослые смогут найти занятия по душе. Для гостей будет работать ярмарка мастеров, выступят популярные рязанские коллективы и звездные гости: Марьяна Локель, Влад Кобяков, Вау Вероника, этно-рок группа «ДХ» и группа ВЕLOВОКА.

Рязанцы смогут попробовать блины на любой вкус — от сладких до мясных, а также горячий чай из гигантского 200-литрового самовара.