Масленица в Константиново

За настоящей масленицей в Константиново!

Ароматные блины и горячий чай, песни, танцы, веселые хороводы, игры и забавы. По старинной традиции кульминацией праздника станет сожжение Масленицы. Приезжайте и почувствуйте дух праздника!

На высоком берегу все, от мала до велика, могут померяться силой, ловкостью, да и просто от души повеселиться. Баклушный бой, перетягивание каната, бег в мешках, шелыга и другие развлечения — хорошее настроение вам обеспечено!

На празднике гостям предложат сделать небольшие снопики для сжигания их в Масленичном костре, а еще смастерить «жаворонков» — добрых вестников тепла и весны.

Песенный ансамбль «Радуница» приглашает вас погрузиться в мир поэзии, музыки и русской души! Частушки, традиционные танцы и кадрили подарит фольклорный ансамбль «Вербушка». А в финале вас ждет встреча Фольклорным ансамблем «Усладушка» из Тульской области!

Для юных зрителей и их родителей состоится увлекательное представление от музея сказок музея сказок «Забава» Вас ждут сказочные герои, настоящие приключения и, конечно, веселые игры.

Самые нарядные могут принять участие в конкурсе «Масленичные смотрины».

Вы совершите путешествие в прошлое, узнаете о старинных играх и развлечениях, изготовите на память тряпичную куклу, напишите несколько слов перьевой ручкой.