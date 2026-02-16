Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
-10°
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
ЦБ USD 76.74 0.12 18/02
ЦБ EUR 90.87 -0.17 18/02
Нал. USD 76.60 / 76.60 17/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 91.80 17/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
422
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 2026 11:49
550
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
982
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Масленица в Константиново
22 февраля в 12:00
Праздники

Масленица в Константиново

Музей-заповедник С. А. Есенина

За настоящей масленицей в Константиново!

Ароматные блины и горячий чай, песни, танцы, веселые хороводы, игры и забавы. По старинной традиции кульминацией праздника станет сожжение Масленицы. Приезжайте и почувствуйте дух праздника!

На высоком берегу все, от мала до велика, могут померяться силой, ловкостью, да и просто от души повеселиться. Баклушный бой, перетягивание каната, бег в мешках, шелыга и другие развлечения — хорошее настроение вам обеспечено!

На празднике гостям предложат сделать небольшие снопики для сжигания их в Масленичном костре, а еще смастерить «жаворонков» — добрых вестников тепла и весны.

Песенный ансамбль «Радуница» приглашает вас погрузиться в мир поэзии, музыки и русской души! Частушки, традиционные танцы и кадрили подарит фольклорный ансамбль «Вербушка». А в финале вас ждет встреча Фольклорным ансамблем «Усладушка» из Тульской области!

Для юных зрителей и их родителей состоится увлекательное представление от музея сказок музея сказок «Забава» Вас ждут сказочные герои, настоящие приключения и, конечно, веселые игры.

Самые нарядные могут принять участие в конкурсе «Масленичные смотрины».

Вы совершите путешествие в прошлое, узнаете о старинных играх и развлечениях, изготовите на память тряпичную куклу, напишите несколько слов перьевой ручкой.

Возраст
0+