Маша и медведи

Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочке предстоит объединить силы с самыми известными с детства сказочными героями — тремя медведями.
- Режиссёр
- Антонина Руже
- Актёры
- Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Артем Гайдуков, Александр Жуков, Михаил Орлов, Павел Подкользин
- Премьера
-
20 ноября 2025 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези