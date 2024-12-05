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Маша и Медведь в кино: Парк чудес

«Пять Звезд»

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«Люксор» (Есенина)

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«Пять Звезд»

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17:05

«Пять Звезд»

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«Пять Звезд»

10:45
13:55
17:05

«Пять Звезд»

10:45
13:55
17:05

Вы верите в чудеса? Медведь вот не очень — он ведь уже взрослый. Зато Маша точно знает: они не просто есть, их можно найти вообще повсюду! А больше всего — в парке аттракционов: не зря же он называется Парком чудес, правда? Не пропустите новую фантастическую историю о Маше и Медведе! Вас ждут удивительные приключения, необыкновенные знакомства и даже… волшебный дракон! Только — тс-с-с! Пока что это большой секрет!

Режиссёр
Васико Бедошвили, Василий Волков, Елена Чернова, Джалиль Ризванов, Екатерина Грошева
Премьера
2024-12-05 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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