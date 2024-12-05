Маша и Медведь в кино: Парк чудес

Вы верите в чудеса? Медведь вот не очень — он ведь уже взрослый. Зато Маша точно знает: они не просто есть, их можно найти вообще повсюду! А больше всего — в парке аттракционов: не зря же он называется Парком чудес, правда? Не пропустите новую фантастическую историю о Маше и Медведе! Вас ждут удивительные приключения, необыкновенные знакомства и даже… волшебный дракон! Только — тс-с-с! Пока что это большой секрет!