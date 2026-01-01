Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
-11°
Срд, 14
-6°
Чтв, 15
-9°
ЦБ USD 78.85 0.06 14/01
ЦБ EUR 92.4 0.43 14/01
Нал. USD 79.50 / 79.50 13/01 18:30
Нал. EUR 92.54 / 94.40 13/01 18:30
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
3 454
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 281
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 359
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 174
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Марти Великолепный
Кино

Марти Великолепный

Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты… На что пойдет Марти ради своей мечты?

Режиссёр
Джош Сафди
Актёры
Тимоте Шаламе, Одесса Эзайон, Гвинет Пэлтроу, Фрэн Дрешер, Сандра Бернхард, Абель Феррара, Tyler The Creator, Пенн Джиллетт, Кевин О'Лири, Спенсер Гранезе, Коди Костро, Филипп Пети
Продолж.
150 мин.
Премьера
15 января 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма-комедия, Спортивный фильм

