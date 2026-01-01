Марти Великолепный

Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты… На что пойдет Марти ради своей мечты?
- Режиссёр
- Джош Сафди
- Актёры
- Тимоте Шаламе, Одесса Эзайон, Гвинет Пэлтроу, Фрэн Дрешер, Сандра Бернхард, Абель Феррара, Tyler The Creator, Пенн Джиллетт, Кевин О'Лири, Спенсер Гранезе, Коди Костро, Филипп Пети
- Продолж.
- 150 мин.
- Премьера
-
15 января 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма-комедия, Спортивный фильм