В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
Вчера 10:07
634
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
338
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
775
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 027
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Марсупилами. Пушистый круиз

Чтобы сохранить работу в зоопарке, Дэвид соглашается перевезти некий таинственный груз на круизном лайнере. Пользуясь предоставленной возможностью, он приглашает в тур свою бывшую жену и сына, с которыми хочет наладить отношения. Но когда коллега Дэвида случайно открывает посылку, на воле оказывается очаровательный детеныш Марсупилами — рыжий пушистый зверек, на которого охотятся все браконьеры мира. Ведь Марсупилами не только любитель опасных проделок, но и ключ к тайнам вечной молодости. Поездка тут же превращается в полный хаос. Дэвиду и его семье нужно очень постараться, чтобы найти общий язык друг с другом и спасти Марсупилами от страшных преследователей и алчных предпринимателей, которые хотят завладеть секретом вечной молодости.

Режиссёр
Филипп Лашо
Актёры
Филипп Лашо, Жамель Деббуз, Тарек Будали, Элоди Фонтан, Жюльен Аррюти, Альбан Иванов, Жан Рено, Рем Кериси, Корентен Гийо, Клодетт Волькер, Камель Лаадайли
Премьера
12 марта 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Комедия

