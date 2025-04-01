MARKUL едет в большой тур по России! 17 мая в Рязани артист представит публике новый долгожданный альбом «Make Depression Great Again», а также порадует своими главными хитами. Приготовьтесь к мощному шоу!

MARKUL — яркий представитель современного русского рэпа, постоянно экспериментирующий с разными жанрами и не теряющий своего оригинального стиля. В 2018 году на свет появилась «Great Depression» — первая большая и прорывная работа Марка, в которой он откровенно рассказывает о своих переживаниях, страхах, сомнениях и надеждах. В 2020-м году, после завершения аншлагового тура «Before I Disappear», музыкант сосредоточился на написании нового материала. Итогом этой работы стала концептуальная пластинка «Sense Of Human», которую артист представил в большом Pressure Tour. 2024 год завершился для Марка релизом «Make Depression Great Again», ставшего продолжением культовой пластинки. Здесь артист делится со слушателями самыми личными эмоциями, о которых ранее никогда еще не говорил, а также мастерски лавирует между жанрами. Грандиозная презентация нового альбома прошла 20 декабря 2024 года в московской ВТБ Арена при полном солд-ауте. Теперь время погружаться в «великую депрессию» наступило для всех остальных городов.