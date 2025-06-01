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Марина Ибрагимова «Русский дух»
29 июня в 11:00
Выставки

Марина Ибрагимова «Русский дух»

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

Марина Ибрагимова родилась 30 октября 1960 года в селе Вороново Старожиловского района Рязанской области. В 1980 году закончила Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера по специальности художественная вышивка и кружевное производство. Член Союза художников России с 2008 года. Участница областных, всероссийских, межрегиональных и международных художественных выставок. Работы находятся в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина, Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, Государственном музее-заповеднике им. С.А. Есенина и частных коллекциях.

Рязанская область традиционно занимала одно из ведущих мест среди других регионов по широкому распространению и разнообразию вышивки. В каждой местности вышивка имела свои технические приемы и орнаментальные мотивы. В Рязанском районе преобладали белая и цветная строчки, счетная гладь, роспись, в Михайловском — счетная гладь, крест, в Кадоме — белая строчка, «вениз» и вышивка по плетеной сетке «филе», в Спасске — тамбурный шов. Орнамент рязанской вышивки — геометрический или геометризированный с явным преобладанием красного цвета.

Традиции рязанской вышивки продолжают развиваться как в творческих коллективах, так и в искусстве отдельных мастериц. Более четверти века в выставочных и музейных экспозициях появляются произведения Марины Ибрагимовой, получившей знания и умения в начале 1980-х годов в стенах Рязанского художественного училища, когда только что было создано отделение художественной вышивки. Ее персональная выставка 2025 года представляет не только традиционный диапазон изделий (панно, салфетки, скатерти), но и праздничную женскую одежду, украшенную вышивкой, а также коллекцию кукол-берегинь.

Творчество Марины Ибрагимовой показывает всю неисчерпаемость приемов рязанской вышивки. На выставке представлено около сорока произведений: панно, скатерти, платья, салфетки т.д. Изобразительная насыщенность панно, а это один из любимых форматов художника («По малину в сад пойдем», «Рождество. Святки. Масленица», «Снежная королева», «Переговоры», «Мир прекрасный» и др.), выстраивается из строгой геометрии швов цветной перевити или по белому фону, обретая при этом сюжетную ассоциативность, фольклорную иносказательность, которые затягивают зрителя, погружая его в мир узнавания древнего, когда-то всем понятного языка символов.

Напротив, скатерти («Рязанская», «Лужайка»), могут быть аскетично лаконичны: несколько гребенчатых ромбов на красном поле в точно найденном соотношении узора и фона концентрируют в себе всю многовековую историю и традицию рязанской вышивки. Скатерть «Лужайка» напрямую восходит к поискам выдающегося художника рязанской вышивки В.В. Грумковой, стремившейся собрать и оставить будущим мастерам энциклопедию всех рязанских швов.

Вышитые платья Марины Ибрагимовой удивительно органичны, в них нет показной нарядности, замысловатости декора, они, как русская песня, чисты и светлы какой-то особой простотой и убедительностью. Именно таким был и должен быть уникальный по своим художественным достоинствам женский народный костюм.

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