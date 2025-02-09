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Мариинский театр: Щелкунчик

Легендарная постановка Вайнонена со сцены Мариинского театра. Памяти Владимира Шклярова.

Если отвлечься от деталей сюжета и особенностей хореографических редакций, то балет «Щелкунчик» — это история о мечте. Мечте о любви, о счастье. Об ином, более прекрасном, добром, красивом и радостном мире. О мечте, за которую придется побороться, преодолев свои страхи и сомнения. И тогда, вероятно, будет счастье — и будет настоящий Принц. В редакции Василия Вайнонена Щелкунчик-принц — и храбрый рыцарь, и прекрасная греза, воплощение мечты юной Маши. В спектакле, снятом в Мариинском театре, партию Маши танцует Алина Сомова. Партию Щелкунчика-принца исполнил Владимир Шкляров, артист, которому одинаково блистательно удавалось и романтическое, и героическое амплуа. Памяти Владимира Шклярова, трагически погибшего в ноябре 2024 года, мы и посвящаем показы этого спектакля.

«Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена — одна из самых знаменитых версий рождественской балетной сказки по мотивам истории, сочиненной Гофманом. Этот спектакль стал базой для многих редакций и продолжает оставаться на балетном Олимпе спустя почти столетие после постановки. Вайнонен в своей работе опирался на постановку Мариуса Петипа, но все же та первая редакция вызывала у него много нареканий. «Сценарий „Щелкунчика“ Петипа не удовлетворил меня отсутствием реалистической трактовки первого акта, прерывностью интриги и налетом сусальности, — писал он, — поэтому ведущими принципами моей работы стали реалистическая трактовка первой части спектакля, использование танцевальной пантомимы и современной техники классического танца во второй и третьей частях». Иными словами, хореограф сохранил сказочность и романтику спектакля, но сделал его менее «конфетным» — нет никаких танцующих сладостей, нет Феи Драже. Кажется, «Щелкунчику» это совсем не повредило — сказка Гофмана все же какая угодно, только не приторная.

Страна
Россия
Режиссёр
Валерий Гергиев
Актёры
Алина Сомова, Владимир Шкляров, Федор Лопухов, Александра Коршунова, Сослан Кулаев
Продолж.
103 мин.
Премьера
2025-02-09 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Балет

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