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Манюня: День рождения Ба

Приближается грандиозное торжество — юбилей Ба, на который собираются родные и близкие, даже наконец-то приедет ее сестра Фая. Родители Манюни, Каринки и Наринэ прикладывают массу усилий, чтобы праздник прошел идеально. Но как назло, все идет не по плану: сбегает баран, испорчен именинный торт, да еще оказывается, что Манюню взяли в престижную школу, и теперь она переезжает в другой город. Смогут ли девочки спасти праздник и сохранить свою дружбу?

Режиссёр
Арман Марутян
Актёры
Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Арман Навасардян
Премьера
2025-02-13 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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