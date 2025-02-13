Манюня: День рождения Ба

Приближается грандиозное торжество — юбилей Ба, на который собираются родные и близкие, даже наконец-то приедет ее сестра Фая. Родители Манюни, Каринки и Наринэ прикладывают массу усилий, чтобы праздник прошел идеально. Но как назло, все идет не по плану: сбегает баран, испорчен именинный торт, да еще оказывается, что Манюню взяли в престижную школу, и теперь она переезжает в другой город. Смогут ли девочки спасти праздник и сохранить свою дружбу?