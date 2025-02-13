Манюня: День рождения Ба

Приближается грандиозное торжество — юбилей Ба, на который собираются родные и близкие, даже наконец-то приедет ее сестра Фая. Родители Манюни, Каринки и Наринэ прикладывают массу усилий, чтобы праздник прошел идеально. Но как назло, все идет не по плану: сбегает баран, испорчен именинный торт, да еще оказывается, что Манюню взяли в престижную школу, и теперь она переезжает в другой город. Смогут ли девочки спасти праздник и сохранить свою дружбу?
- Режиссёр
- Арман Марутян
- Актёры
- Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Арман Навасардян
- Премьера
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2025-02-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия