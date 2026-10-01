В преддверии выхода нового альбома Манапарт отправляется в осенний тур, который включает 12 городов, а в 7 из них группа побывает впервые. Mанапарт — это собственный фирменный саунд, где nu metal встречается с восточными мотивами, а каждая песня звучит откровенно, громко и без компромиссов. Любимые хиты и новые треки с третьего полноформатного альбома группы ты можешь услышать одним из первых. Прочувствуй всю гамму эмоций и растворись в чистом потоке. Не упусти возможность увидеть Манапарт вживую!