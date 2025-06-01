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Мампус и его друзья
5 июля в 12:00
Праздники

Мампус и его друзья

Городской парк

5 июля Мампус — друг и помощник академика И.П. Павлова, главный герой детского путеводителя по Рязани — соберет вместе всех своих друзей на большом празднике!

В Нижнем городском саду Вас ждут тематические площадки с активностями:

  • «Повеселиться» — игры, детская анимация, конкурсы с подарками и яркое шоу;
  • «Вкусно покушать» — аппетитные угощения от одних из лучших гастрономических заведений Рязани;
  • «Купить подарки друзьям» — благотворительный маркет от локальных сувенирных брендов;
  • «Набраться впечатлений» — бесплатные мастер-классы от творческих студий.

Зоны фестиваля работают для всех желающих с 12:00. На некоторых из них вы сможете поставить печати в свой детский путеводитель! Завершится фестиваль концертом главной звезды, исполнительницы хита Сигма бой — Betsy.

В рамках фестиваля вы можете бесплатно посетить экскурсии в объектах, вошедших в путеводитель. Онлайн-запись появится в нашей группе совсем скоро!

Уже по сложившейся традиции не остаются без внимания четвероногие друзья Мампуса. Для них в Лесопарке приготовлена специальная фестивальная площадка: развлечения, бесплатные консультации и лекции от кинологов и грумеров, фотосессия на память. Приводите питомцев в нарядах и получайте призы от Мампуса!

Возраст
6+