«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
513
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 063
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
598
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 256
2 марта в 12:00
Выставки

Мамины сказки

Рязанский музей путешественников

Друзья, 2 марта в 12:00 в Рязанском музее путешественников открывается удивительная выставка с очень трогательным названием — «Мамины сказки».

Это не просто экспозиция кукол. Это машина времени, которая перенесет вас в атмосферу уюта, бабушкиных сказок и тепла домашнего очага. Здесь каждая кукла расскажет свою уникальную историю.

Особое место в проекте занимают работы Ольги Еременко. Она, словно художник, рисует нитью и иголкой, создавая образы, в которых запечатлены воспоминания о прошлом. Каждая складочка платья и трогательный взгляд ее кукол — это мост между поколениями, пробуждающий самые светлые чувства.

Но это еще не всё! На выставке вы также увидите:

  • Игрушки рязанских мастериц Любови Рогозиной и Людмилы Гранковой;
  • И особенные экспонаты от «бабушки Нины» — Михалёвой Нины Михайловны из д. Авдотьинка Шиловского района.

Приходите всей семьей, чтобы увидеть, как простые материалы превращаются в настоящее произведение искусства, способное вдохновлять и дарить радость.

Возраст
0+