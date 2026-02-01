Друзья, 2 марта в 12:00 в Рязанском музее путешественников открывается удивительная выставка с очень трогательным названием — «Мамины сказки».
Это не просто экспозиция кукол. Это машина времени, которая перенесет вас в атмосферу уюта, бабушкиных сказок и тепла домашнего очага. Здесь каждая кукла расскажет свою уникальную историю.
Особое место в проекте занимают работы Ольги Еременко. Она, словно художник, рисует нитью и иголкой, создавая образы, в которых запечатлены воспоминания о прошлом. Каждая складочка платья и трогательный взгляд ее кукол — это мост между поколениями, пробуждающий самые светлые чувства.
Но это еще не всё! На выставке вы также увидите:
- Игрушки рязанских мастериц Любови Рогозиной и Людмилы Гранковой;
- И особенные экспонаты от «бабушки Нины» — Михалёвой Нины Михайловны из д. Авдотьинка Шиловского района.
Приходите всей семьей, чтобы увидеть, как простые материалы превращаются в настоящее произведение искусства, способное вдохновлять и дарить радость.
- Возраст
- 0+