Друзья, 2 марта в 12:00 в Рязанском музее путешественников открывается удивительная выставка с очень трогательным названием — «Мамины сказки».

Это не просто экспозиция кукол. Это машина времени, которая перенесет вас в атмосферу уюта, бабушкиных сказок и тепла домашнего очага. Здесь каждая кукла расскажет свою уникальную историю.

Особое место в проекте занимают работы Ольги Еременко. Она, словно художник, рисует нитью и иголкой, создавая образы, в которых запечатлены воспоминания о прошлом. Каждая складочка платья и трогательный взгляд ее кукол — это мост между поколениями, пробуждающий самые светлые чувства.

Но это еще не всё! На выставке вы также увидите:

Игрушки рязанских мастериц Любови Рогозиной и Людмилы Гранковой;

И особенные экспонаты от «бабушки Нины» — Михалёвой Нины Михайловны из д. Авдотьинка Шиловского района.

Приходите всей семьей, чтобы увидеть, как простые материалы превращаются в настоящее произведение искусства, способное вдохновлять и дарить радость.